Via libera della Fiorentina per Sottil, che apre all'opzione Avellino. Trattativa possibile

Tra gli esuberi in casa Fiorentina, c'è senza alcun dubbio Riccardo Sottil. Il classe ‘99 non ha ricevuto alcuna offerta, almeno fino alle ultime ore, quando per lui si è affacciato l’Avellino.

Sottil, via libera dalla Fiorentina

Per gli irpini è un'operazione complicata, come direttamente confermato dai vertici del club che però hanno comunque rassicurato sull'interesse per il calciatore. Ora, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha dato il via libera.

Avellino lo aspetta

Sottil può procedere a trattare con l'Avellino per il suo trasferimento. Il calciatore sarebbe aperto all'ipotesi.