Via libera della Fiorentina per Sottil, che apre all'opzione Avellino. Trattativa possibile
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra gli esuberi in casa Fiorentina, c'è senza alcun dubbio Riccardo Sottil. Il classe ‘99 non ha ricevuto alcuna offerta, almeno fino alle ultime ore, quando per lui si è affacciato l’Avellino.
Sottil, via libera dalla Fiorentina
Per gli irpini è un'operazione complicata, come direttamente confermato dai vertici del club che però hanno comunque rassicurato sull'interesse per il calciatore. Ora, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha dato il via libera.
Avellino lo aspetta
Sottil può procedere a trattare con l'Avellino per il suo trasferimento. Il calciatore sarebbe aperto all'ipotesi.
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