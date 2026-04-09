Paratici: "Voglio vedere dieci giocatori cresciuti al Viola Park arrivare in prima squadra. Sono venuto a Firenze per questo"

Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha parlato dei suoi obiettivi personali a Firenze.

Obiettivi

“Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere dieci ragazzi cresciuti qui dentro (al Viola Park ndr) arrivare in prima squadra, e altri diventare comunque professionisti".

“Quando Ferrari e Goretti sono venuti a parlarmi…”

E poi: "Quando Ferrari e Goretti (i dirigenti che hanno gestito l’emergenza, ndr) sono venuti a Londra era metà dicembre e la Fiorentina aveva 6 punti: ho subito detto che la classifica non mi preoccupava. Non nel senso che non fosse brutta, ma per la profondità del lavoro di cui parlavamo, e che la famiglia Commisso vuole sostenere con l’amore e la disponibilità che sono l’eredità di Rocco, un anno perso sarebbe stato rimediabile. E comunque non lo perderemo”.