Cinque curiosità che (forse) non conosci sulla storia della Fiorentina

Quando si parla di Fiorentina, di solito si citano i grandi nomi e le notti europee. Eppure la storia viola è piena di dettagli meno celebrati, piccoli snodi che spiegano perché questo club sia così diverso: fiorentino nel simbolo, moderno nelle svolte, romantico nelle contraddizioni.

Anche oggi, in una stagione complicata sul piano dei risultati, con la squadra in zona bassa della classifica di Serie A dopo 22 giornate e coinvolta in una lotta salvezza che durerà fino alla fine del campionato, anche secondo le quote relative alle schedine per la serie a su DomusBet , la memoria storica torna utile. Essa serve a rimettere le cose in prospettiva, tra analisi, dibattiti e contenuti che spaziano dalle statistiche alle discussioni da bar su cosa significhi “essere viola”.

Di conseguenza, ecco cinque curiosità particolari e poco conosciute che, più di tante cronache, raccontano la Fiorentina.

Una leggenda da sfatare

La leggenda sull’origine del colore sociale del team è irresistibile: maglie biancorosse finite male in lavanderia e, come per magia, diventate viola. Peccato che la versione più solida sia un’altra. Il colore viola viene adottato per scelta, legata al contesto dei primi anni del club e a un riferimento preciso: una gara amichevole del 1928 contro l’Újpest, squadra ungherese dai colori viola e bianco, che colpirono l’immaginario del marchese Luigi Ridolfi. Da lì, il viola piacque subito e divenne identità, non incidente.

Questa curiosità non è solo “folklore corretto”: dice molto del DNA fiorentino, dove l’estetica (colori, simboli, stile) non è un contorno ma una dichiarazione.

La prima squadra italiana a vincere un trofeo UEFA

Molti sanno che la Fiorentina ha vinto un trofeo europeo. Molti meno sanno come lo ha vinto: la Coppa delle Coppe 1960-61 si decise con una finale anomala, disputata andata e ritorno (evento unico nella storia della competizione). La prima gara si giocò a Glasgow, all’Ibrox Stadium, davanti a un pubblico enorme; la Fiorentina vinse 2-0, poi completò l’opera al ritorno.

È una di quelle storie che oggi sembrano impossibili: un trofeo “pioniere” per un club italiano, arrivato con un formato irripetibile. In pratica, la Fiorentina non solo apre la strada all’Italia in Europa: lo fa in una finale che non somiglia a nessun’altra.

La curiosa inaugurazione dello stadio Artemio Franchi

Lo stadio è spesso raccontato per la Torre di Maratona e la firma di Pier Luigi Nervi. Ma un dettaglio da film è l’inaugurazione: negli anni Trenta, durante una delle prime partite nell’impianto, le cronache ricordano un pallone “consegnato” dall’alto, lanciato da un aeroplano che sorvolò lo stadio prima del fischio d’inizio. È un frammento che sembra propaganda futurista (e, in parte, lo era: il calcio come spettacolo di massa), ma che oggi suona come una scena da cinema.

È anche un simbolo: Firenze costruisce uno stadio-icona non solo per giocare ma per rappresentarsi.

L’annata del fallimento e il cambio di denominazione

Il 2002 è lo strappo più traumatico della storia recente: il fallimento, la ripartenza, la sensazione che un pezzo di città rischi di sparire dal calcio. La curiosità meno nota riguarda i simboli: nella stagione della ripartenza, la squadra scese in campo come Florentia Viola e, per questioni legali legate a marchio e denominazione, lo stemma societario tradizionale non fu utilizzabile; al suo posto comparve il giglio cittadino “semplice”, concesso dal Comune.

Non è solo una nota araldica: è uno dei rari casi in cui una città, in senso letterale, “presta” il proprio simbolo per tenere vivo un club. Un ponte tra istituzioni e tifoseria che spiega perché, a Firenze, la Fiorentina venga percepita come bene collettivo. Successivamente, in ogni caso, il titolo sportivo fu ristabilito e la Fiorentina tornò a essere tale.

Uno Scudetto giovane e senza i favori del pronostico

Quando si citano gli Scudetti viola, spesso ci si ferma al numero (ovvero due). Ma il secondo, quello del 1968-69, ha una particolarità che lo rende quasi una favola sportiva: la Fiorentina non partiva favorita e il racconto ufficiale insiste proprio su questo andamento “a fari spenti”, da outsider che cresce fino a prendersi il tricolore.

Non solo: quell’annata è legata all’etichetta di “Fiorentina Yé-Yé”, perché il gruppo era giovane, fresco, in controtendenza rispetto alle corazzate più attese. Il tecnico era il leggendario Bruno Pesaola (soprannominato il “Petisso”) e la squadra riuscì a costruire una cavalcata solidissima, con pochissime sconfitte e una personalità che ancora oggi viene evocata come modello di compattezza.