Contatti tra Juventus e Bonaventura: Allegri lo vorrebbe subito a Torino. I dettagli dell'offerta bianconera

La Juventus piomba su Bonaventura?

La redazione di Calciomercato.com pochi minuti fa ha rilanciato una notizia che avrebbe del clamoroso, e che sicuramene avrebbe degli strascichi sulla stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Secondo riportato nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra Giuntoli e l'entourage di Giacomo Bonaventura, che va in scadenza a fine stagione. L'offerta messa sul tavolo dalla Juventus è di un contratto di cinque mesi, fino a giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

L'operazione è complicata, perché Bonaventura, che ha indossato la maglia viola 144 volte con 20 gol e 20 assist, è molto legato a Firenze e alla sua tifoseria. Scegliere Torino vorrebbe dire tradire la piazza. La dirigenza bianconera ha intenzione di chiudere l'arrivo di un centrocampista prima dell'1 febbraio alle 20, quando terminerà il mercato.

Addio complicato per tante ragioni

Per il portale sportivo Jack Bonaventura sarebbe, per costi e garante tecniche, in cima alla lista di Allegri, anche se ad oggi sono veramente poche le possibilità che l’affare possa andare in porto nelle ultime ore di mercato. Con la Fiorentina in corsa per un posto europeo, un addio anticipato al numero 5 gigliato sarebbe un vero e proprio autogol per la dirigenza: Bonaventura, oltre ad essere un pilastro dello scacchiere tattico di Italiano, è anche uno dei beniamini del pubblico.