Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Fontana di Trevi su You Tube, intervenendo sulla Fiorentina, sul cambio di capitano e sulle ottime prestazioni di Fagioli in queste ultime gare.

Le parole di Trevisani

"Il passaggio di capitano da Ranieri a De Gea è stato importante, ha creato una rottura. Ranieri fuori e senza fascia. La Fiorentina è tornata a quattro dietro: a tre non andava bene. E anche con Palladino quando andava bene la Fiorentina? Con la difesa a quattro. La Fiorentina delle prime diciassette giornate ormai è solo un brutto ricordo".

La crescita di Ranieri

"Il cuore adesso è Fagioli, che sta collezionando partite da 7,5 anche contro avversari di un certo livello. Lui gioca a centrocampo come nessuno in Italia. Barella e Tonali hanno altre caratteristiche. Il piede di Fagioli è prezioso, vede cose che gli altri non vedono, nemmeno i compagni. È un giocatore diverso. Ha fatto anche alcune rincorse fisiche contro giocatori più grossi, ha messo su una tenacia fisica che non aveva con Vanoli. Se aggiunge anche queste cose, occhio, perché non so quanti possano avere queste caratteristiche”.