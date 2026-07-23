Harrison torna negli Stati Uniti: trattativa avanzata per la cessione dell'ex ala della Fiorentina
Jack Harrison ha passato la seconda parte di stagione in prestito alla Fiorentina, chiudendo l'avventura in viola col mancato riscatto della dirigenza gigliata dal Leeds. 22 presenze totali, 1 gol e 3 assist per l'inglese classe '96, che ha fatto ritorno in Premier League.
Ancora addio al Leeds
Una tappa solo momentanea, tuttavia, per il 30enne di Stoke-on-Trent, che ha da tempo chiuso col Leeds e che sembra pronto a cambiare ancora casacca, lasciando nuovamente l'Inghilterra per iniziare una nuova avventura
Quasi fatta col New England Revolution
Secondo fonti vicine al club americano, il New England Revolution è molto avanti nelle trattative per prelevare l'ex ala viola e riportarla negli USA. Harrison ha già militato in MLS, giocando nel New York City F.C. per due stagioni, tra il 2016 ed il 2017, prima di tornare in Inghilterra.