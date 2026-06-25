Harrison alimenta la nostalgia: l'esterno inglese scende in campo con un idolo dei tifosi viola - FOTO

Alzi la mano chi vorrebbe essere al posto di Jack Harrison. Sicuramente i tifosi della Fiorentina, che quell'addio non l'hanno mai digerito e che di quel giocatore rimarranno per sempre innamorato, pur avendolo visto una sola stagione con la maglia viola addosso.

Uno strano incontro

Stiamo parlando di Lucas Torreira, che nella giornata di ieri si è ritrovato in campo proprio insieme a Harrison. Nessun indizio di mercato: semplicemente i due, per tenersi in forma durante le vacanze, hanno deciso di affidarsi alla stessa agenzia di allenamento individuale.