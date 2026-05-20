Harrison dà il suo addio alla Fiorentina sul campo, si scalda Comuzzo. Kean al lavoro, ma per cosa?

Ultimo impegno di campionato per la Fiorentina dopodomani contro l'Atalanta. Una squadra, quella allenata da Vanoli che avrà delle defezioni.

Harrison

In primo luogo quella grave, soprattutto per il futuro, di Parisi, che resterà fuori dai campi di gioco per sei mesi. Al suo posto dentro Harrison che così darà il suo addio alla Fiorentina (tornerà al Leeds) giocando un'ultima partita.

Comuzzo

Dietro invece fuori Ranieri per squalifica, si scalda Comuzzo per prendere il suo posto e formare la coppia centrale con Pongracic.

Kean

Kean infine continua a lavorare. Anche ieri ha fatto doppia seduta, ma resta da capire perché lo stia facendo, visto che sembra essere improbabile una sua partecipazione alla gara con l'Atalanta. Il suo campionato, in pratica, è finito il 4 aprile giorno in cui la formazione viola è scesa in campo a Verona.