L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Le prese di responsabilità di Pioli e Pradè fanno piacere, ma me le sarei aspettate anche da parte di qualche giocatore. Questa rosa ha dei valori, benché finora inespressi. L'allenatore può dare delle indicazioni, ma poi in campo vanno i calciatori. La responsabilità è di tutti, non si parla mai dei giocatori ma sono loro i responsabili di ciò che avviene in campo. Questa squadra non ha leader, gente che di fronte alle critiche e alle contestazioni sappia prendere una posizione. Ranieri, che è il capitano, non l'ho mai visto ammettere le responsabilità della squadra davanti a un microfono”.

“Ributterei dentro Comuzzo”

Poi ha aggiunto: “Comuzzo l'anno scorso ha fatto una grande stagione, quest'anno invece ha avuto qualche incertezza ed era giusto dargli un po' di riposa. Ora però che la difesa è in difficoltà lo ributterei dentro, sono convinto che farebbe bene. Mi aspetto poi di più dal reparto offensivo, che segna e soprattutto crea poco. Il problema comunque resta la mancanza di fame da parte dei calciatori, quella che ti porta a guardarti allo specchio e dire ‘oggi ho fatto pena’. L'anno scorso in campo c'erano undici leoni, quest'anno undici agnellini”.