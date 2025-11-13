La Fiorentina ci riprova con la stella dell'Union Berlino. Una situazione favorevole

L'Union Berlin ha due dei tre giocatori più importanti della propria squadra, vale a dire Diogo Leite e Danilho Doekhi con il contratto in scadenza.

Il giocatore vuol lasciare il club

Entrambi vogliono lasciare il club e la sessione di calciomercato di gennaio rappresenta l'ultima possibilità per la formazione berlinese per portarsi a casa un compenso per la loro cessione. Secondo Bild, Leite è uno dei principali obiettivi della Fiorentina che avrebbe già contattato il giocatore.

Offerta bassa

I viola hanno provato a prenderlo anche la scorsa estate ma i 10 milioni di euro offerti erano troppo pochi per l'Union. Leite avrebbe dovuto lasciare il club; per settimane, il giocatore portoghese si è limitato ad allenamenti individuali prima di tornare in campo nella quarta giornata contro l'Eintracht Francoforte. Da allora, è tornato ad essere indispensabile e un punto di riferimento per la difesa.