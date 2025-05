E se alla fine giocassero entrambi? Ad ora resta un'ipotesi residuale ma secondo Repubblica le chance di vedere sia Kean che Gudmundsson in campo dal primo minuto ci sono. Il recupero di entrambi procedere lentamente, si va a tentoni, ma la realtà è che non c'è più niente da preservare o su cui andare cauti: la Fiorentina stasera deve giocarsi un all-in disperato per battere il Bologna. L'islandese è comunque più avanti ed è il favorito per una delle due maglie là davanti: per Kean si andrà intanto con la convocazione, poi Palladino deciderà se rischiare, conscio che ormai di spazio per meritocrazia o altre filosofie tirate in ballo durante la stagione, non ce n'è più.