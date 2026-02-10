Gattuso incontra a cena a Milano i convocabili in Nazionale: presenti alcuni giocatori della Fiorentina

È iniziato ieri sera il “tour italiano” di Rino Gattuso in vista del playoff di marzo.

A cena con Gattuso

Il CT e la Figc non hanno avuto lo stage di inizio febbraio che sarebbe stato utile per far gruppo, ma il tecnico, dopo essersi sobbarcato un bel po’ di chilometri in volo per incontrare Retegui in Arabia Saudita, Verratti in Qatar e il folto gruppo di giocatori della Premier a Londra (tra cui anche l'ex viola Kayode), ieri sera era a Milano, a cena con i giocatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina.

Chi era presente?

Tutti loro fanno parte del gruppo degli azzurrabili. La Gazzetta dello Sport non rende noti i nomi dei viola presenti alla cena, anche se è facile immaginare per il rendimento e il passato che Nicolò Fagioli e Moise Kean possano essersi seduti a tavola con il CT.