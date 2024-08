Non è stata una giornata particolarmente calda sul fronte mercato. O almeno, non lo è stata per le trattative in entrata della Fiorentina. Infatti, è notizia di oggi che Antonio Conte desidera Amrabat a Napoli, dopo non esser riuscito ad accogliere McTominay. Il profilo è quello, ma il club di Commisso vorrebbe trattenere il marocchino, già titolare con Palladino a Parma. Tuttavia, lo stesso ex United ha dato totale disponibilità al passaggio al Napoli. Ci sarà da capire a questo punto a quanto ammonterà l'offerta del club partenopeo.

Capitolo Gonzalez

Tiene ovviamente banco la questione Nico Gonzalez in casa Fiorentina. L'argentino, e questa è l'unica evidenza, si è allenato sul campo al Viola Park, non insieme ai compagni, ma comunque al loro fianco. Palladino lo ha abbracciato ma cosa si siano detti i due… probabilmente ce lo dirà solo il tempo. La Juventus intanto avanza nell'affare ed è pronta ad offrire 30 milioni di euro più bonus più una contropartita tecnica. Quest'ultima potrebbe rispondere al nome di Kostic, esterno di fascia che farebbe al caso del 3-4-2-1 palladiniano. L'alternativa è Arthur, il regista attualmente mancante in mezzo al campo (se consideriamo anche la possibile partenza di Amrabat).

Ranieri ha rinnovato, Kouame quasi

Infine, le buone nuove. Ranieri ha firmato il rinnovo e resterà a Firenze per altri quattro anni. Kouame è pronto a fare lo stesso, ma attenzione al Maiorca, molto interessato all'ivoriano. In entrata, rifà capolino il nome di Berardi, mai veramente messo da parte da Pradè. L'attaccante italiano, attualmente in Serie B, vorrebbe lasciare la cadetteria ma l'affare si potrebbe fare anche nelle ultime ore del mercato. Il quale, ricordiamo, chiuderà il 30 agosto. Intanto, un possibile obiettivo per la difesa è sfumato: Rugani è andato all'Ajax.