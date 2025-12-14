La Gazzetta dello Sport: Firenze compatta per una finale

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla Fiorentina. La Rosea, inevitabilmente, si concentra sulla sfida cruciale sfida al Verona di oggi pomeriggio.

“Firenze ci crede” Scrive nel titolo principale delle pagine dedicata alla Fiorentina. Nel sottotitolo la Rosea continua scrivendo: “Squadra e città si compattano, con il Verona sembra una finale”. In taglio basso un'intervista a DI Livio: “E' tutto diverso dalla caduta in B del 2001-2002. Il club è solido”.

Nella pagina seguente la probabile formazione, con un focus particolare sull'attacco: “Kean la certezza. La spala sarà Gud. Obbligati a vincere”.