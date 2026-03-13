Nicoletti: "Ho l'impressione che Grosso sia la prima scelta della Fiorentina. Ma in caso di Europa League..."

L'intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti ha parlato così a Lady Radio: “A volte vanno analizzate più le vittorie che le sconfitte. Le sconfitte le analizzi di default, vittorie come quelle di ieri invece possono servire a capire chi, in prospettiva, può essere utile e chi no. Prendiamoci questo risultato e giochiamoci il passaggio del turno, considerato anche che le concorrenti non brillano, vedi il Crystal Palace. Cremonese? In caso di vittoria daremmo una bella sterzata, ma se dovessimo pareggiare non bisognerebbe fare drammi. Sono per la politica dei piccoli passi, ormai l'importante è solo l'obiettivo. Sotterriamo l'ascia di guerra adesso, poi a fine stagione ci saranno i processi”.

“Maresca? Perché no”

"Se vinci la Conference e vai in Europa League - aggiunge Nicoletti - puoi permetterti anche di coinvolgere un nome come Maresca, con il quale aprire un progetto triennale. Ricordiamoci che deve incassare ancora parecchi milioni dal Chelsea, quindi magari verrebbe anche a cifre più ragionevoli. Però bisognerebbe offrirgli un progetto, un progetto vero. Grosso? Ho l'impressione che sarà la prima scelta e devo dire che mi piace, potrebbe essere quel passaggio intermedio di cui ha bisogno la Fiorentina".