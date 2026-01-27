Vanoli: "Balbo titolare? Se faccio giocare i giovani è perché lavorano forte e bene. Parisi da domani in gruppo, Kean vicino al ritorno"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Sport Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Como.

Su Balbo titolare

Vanoli ha dichiarato: "Ieri abbiamo partecipato all'ultimo saluto del nostro presidente. Sia Giuseppe che Catherine hanno pronunciato discorsi molto emozionanti che fanno capire tutto il bene che vogliono a Firenze e alla Fiorentina. Adesso sta a noi far vedere che anche noi ci teniamo. Balbo titolare? Quando faccio giocare i giovani è perché lavorano forte e bene.

Sui rientri degli infortunati

Poi ha aggiunto: "Parisi rientra in gruppo domani, Gosens veniva da un periodo di carico importante, oggi avevamo defezioni. Balbo sono curioso di vederlo, nel settore giovanile abbiamo diversi elementi interessanti come Eddi (Kouadio, ndr.) e Kospo. Moise Kean ha il suo programma di recupero, lo valutiamo giorno dopo giorno e piano piano si avvicina al rientro".