Prosegue la partnership Fiorentina-Alcione: è la destinazione di un altro giovane viola

Oggi Giorgio Puzzoli ha salutato la Fiorentina. Dopo la scorsa stagione, dove è emerso da protagonista in Primavera vincendo lo Scudetto e dove ha debuttato in prima squadra in Conference, il ragazzo lascia il club viola con queste parole: “Ci sono sogni che iniziano da bambini e diventano ricordi che dureranno per sempre. Grazie Fiorentina”.

Puzzoli, ecco la destinazione… una colonia viola

Il trasferimento non è stato ancora ufficialmente comunicato, dunque la destinazione non era chiara. Secondo Tuttomercatoweb.com, tuttavia, ad attendere Puzzoli c'è l'Alcione Milano. Dopo Sadotti e Trapani, dunque, ecco un altro ragazzo del settore giovanile viola.

Con una sola differenza

C'è una sola differenza con le altre due operazioni citate. Puzzoli, infatti, lascerebbe la Fiorentina a titolo definitivo per trasferirsi in Serie C.