Jack Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Olympiakos, nella finalissima di Atene:

“Non ho ancora segnato in questa Conference, spero di sbloccarmi in finale. Dobbiamo giocare da squadra, mettendo da parte le individualità. Vincere a Firenze è difficile, l'ultimo trofeo è stato vinto più di vent'anni fa. Sentiamo questa voglia di vincere e la passione dei tifosi verso la maglia viola. Da avversario lo sentivo sempre… In questi anni siamo andati vicini a vincere, ma domani lo vogliamo fare veramente”.

“Sto bene”

“Sto bene. Nelle ultime gare ho giocato diversi minuti, ma domani non so se andrò in campo perché il mister ci dice la formazione solo il giorno della partita. Non credo che ci chiederà cose tanto diverse da quello che abbiamo sempre fatto, il nostro modo di giocare è quello”.

“Comunque vada, anche l'anno prossimo giocheremo in Europa”

“Siamo cresciuti tanto, abbiamo avuto la fortuna di lavorare tre anni con la stessa persona. Tanti errori che facevamo li abbiamo corretti nel tempo, non si è mai perfetti, noi ci proviamo ma è difficile. La nostra crescita comunque è evidente e lo percepiamo noi tutti i giorni. Anche l'anno prossimo giocheremo in Europa e ne abbiamo già fatte più di cento negli ultimi due anni. Non sarà di certo il risultato di domani a cambiare quello che abbiamo fatto in tutto questo tempo. Il campo parla e dice che abbiamo raggiunto degli obiettivi straordinari. Vogliamo chiudere la stagione con un trofeo che rincorriamo da tre anni”.

E infine: “Avevo avvertito al mio arrivo l’entusiasmo della proprietà. Lo si è visto con gli investimenti e con i giocatori che sono arrivati. Questa è sicuramente la Fiorentina più completa nel quale abbia giocato”.