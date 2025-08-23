L'ultima Fiorentina vista a Cagliari: il gol di un volto noto e quello di un esubero, cosa è cambiato in esattamente 4 mesi

La partita di domani sera contro il Cagliari segna l'avvio del campionato di Serie A per la Fiorentina, impegnata nell'ostica trasferta di Cagliari. L'ultima volta dei viola all'Unipol Domus vide la squadra di Palladino vincere 1-2, in una partita tutt'altro che scontata.

Il primo gol della partita, guarda caso, lo segnò proprio Piccoli, promesso sposo alla Fiorentina di questa sessione di mercato. Proprio lui, che avrebbe fatto comodo anche in quella partita ai viola, dato che Kean era assente per problemi personali e la riserva era Beltran: quello che però oggi è un esubero, 4 mesi fa trovò il gol vittoria all'inizio del secondo tempo dopo che fu il leader Gosens a trovare il pareggio. E se Piccoli ha fatto il tragitto Cagliari-Firenze, c'è anche chi ha fatto il percorso inverso: allora subentrò all'81simo, mentre domani potrebbe partire dal 1' Folorunsho, trasferitosi a Cagliari dopo che la Fiorentina non lo ha riscattato: tanti gli intrecci di mercato tra le due squadre.