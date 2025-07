Ancelotti condannato ad un anno di carcere per frode fiscale. Anche una cospicua multa per l'allenatore del Brasile: i dettagli

L’ex allenatore del Real Madrid, e ora commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale.

La vicenda

Oggi, 9 luglio 2025, il Tribunale di Madrid ha condannato l’attuale allenatore della nazionale brasiliana a un anno di carcere per frode fiscale commessa nel 2014, una pena che non obbligherà il tecnico a scontare la pena detentiva, come previsto dalla legge spagnola. L'attuale allenatore del Brasile non aveva pagato le tasse sui diritti d'immagine.

La sentenza

“Condanniamo Carlo Ancelotti, in quanto autore di un reato contro l’erario… alla pena di un anno di carcere” e a una multa di 386.361 euro (452.821 dollari).