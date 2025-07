Come oggi abbiamo scritto qui, oggi è stato accolto il ricorso del Lione, che ha evitato l'esclusione dalla prossima Europa League, senza momentanee ripercussioni sull'organico delle squadre presenti nella Conference League, competizione che vedrà protagonista la Fiorentina.

Il Crystal Palace ora attende

Come però sottolinea Calcio e Finanza, dall’altra parte della Manica, il Crystal Palace attende ora il verdetto della UEFA. Infatti, il club inglese è di proprietà di John Textor, lo stesso patron del Lione che nei giorni scorsi ha rinunciato a qualsiasi ruolo dirigenziale per non andare contro le regole della Federcalcio europea sulla multiproprietà e quindi vedere uno dei due club escluso da tutte le competizioni europee. Tra le due società, è il Lione ad avere la priorità per quanto riguarda la partecipazione al torneo (la sua classifica in campionato è migliore di quella del Palace), motivo per cui ora gli inglesi dovranno attendere il giudizio della UEFA.

Le tre possibilità

Dopo la decisione presa dal DNCG sul Lione di oggi, la Federcalcio europea a breve dovrà esprimersi sulla situazione del Crystal Palace (vincitore della FA Cup e quindi qualificato automaticamente alla prossima Europa League), prendendo in esame tre differenti ipotesi sulla sua partecipazione alle coppe europee:

Crystal Palace ammesso lui in Europa League insieme al Lione;

ammesso lui in insieme al Lione; Crystal Palace retrocesso in Conference League e sostituito in Europa League dal Nottingham Forest (come previsto dal regolamento UEFA);

retrocesso in e sostituito in dal (come previsto dal regolamento UEFA); Crystal Palace estromesso da ogni competizione europea con Nottingham in Europa League e Brighton in Conference.

Al momento, la terza opzione (esclusione del Crystal Palace da tutte le competizione UEFA) viene ritenuta la meno probabile visto che, come detto, il patron John Textor (che comunque valuta la cessione del club inglese) ha rinunciato a ogni ruolo decisionale all’interno della società che ha festeggiato il suo storico primo titolo con la conquista della FA Cup contro il Manchester City. Una decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.