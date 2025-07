Ufficiale: accolto il ricorso del Lione, che resta in Ligue 1 e in Europa League. A rappresentare la Francia in Conference sarà lo Strasburgo

Il Lione resta in Ligue 1. Il club francese era stato condannato alla retrocessione in Ligue 2, ma è notizia di questi minuti che il ricorso presentato è stato accolto. La squadra francese dunque rimane nel massimo campionato e, di conseguenza, anche in Europa League.

Conference invariata

La permanenza del Lione in Europa League mantiene inalterata la situazione della Conference League, dove la rappresentante francese sarà lo Strasburgo come da verdetto del campionato. Qualora il Lione fosse retrocesso, lo Strasburgo sarebbe salito in Europa League e il Lens in Conference, ma così non sarà.