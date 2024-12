Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato di Fiorentina dopo la vittoria contro il Cagliari a Radio Bruno. Queste le sue parole: "

"Il bicchiere dopo la vittoria contro il Cagliari deve essere strapieno. La vittoria di ieri non è stata come quella di Genova: lì ti ha salvato De Gea, ieri il portiere spagnolo ha fatto una parata. La squadra sta risentendo dell'assenza di Bove, sia mentalmente che tecnicamente. Adesso tocca a Palladino trovare la soluzione migliore.

Sinceramente ho visto un Sottil diverso in queste ultime partite, ho un po' di speranza che possa fare il salto di qualità. Il Bologna è una squadra che si scopre. Con lui in campo potresti attaccarli in velocità. Poi giovedì sarà fondamentale Gudmundsson, che ieri ha sbagliato cose non da lui. Ci sarà da capire chi partirà in attacco contro il Lask".