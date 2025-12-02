Pazzini: "A 40 anni Dzeko se ne poteva fregare e andare a farsi la doccia. Invece vuole cambiare le cose, mi è piaciuto"

L'ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini ha parlato a Radio Serie A, intervenendo sul confronto tra Dzeko e i tifosi viola dopo la sconfitta contro l'Atalanta.

Le parole di Pazzini

“Ho visto come Dzeko si è esposto a Bergamo. A me è piaciuto molto perché alla sua età, con la carriera che ha fatto, con quello che ha guadagnato e vinto, poteva fregarsene. Invece si è esposto così perché ha carattere e personalità. Lui vuole fare sempre qualcosa di livello”.

"Dzeko se ne poteva fregare

"In questo momento sta cercando di aiutare un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà e visto che ha già vissuto certe situazione decide di esporsi in prima persona. Anche se non sta giocando molto. Lui avrebbe avuto tutto il diritto di dire: ‘Ragazzi sapete cosa? lo ho trentotto anni, pensateci voi, io vado a farmi la doccia’. Invece questo qua è un sintomo di un calciatore che vuole cambiare le cose".