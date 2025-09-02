Speciale: "Mercato della Fiorentina da 8 con gli ultimi acquisti. Questa la rosa migliore dell'era Commisso"

Il giornalista di La7 e tifoso della Fiorentina Luca Speciale si è espresso così sul suo profilo X, commentando - e votando - l'operato della società di Commisso nella sessione di calciomercato conclusa ieri sera.

“Quando giudichi il mercato della Fiorentina devi partire dai riscatti, non scontati, di Gudmundsson, Fagioli e Gosens, e dall'aver trattenuto De Gea e Kean. Già così per me è un mercato da 7 pieno, che diventa da 8 con acquisti, probabilmente cari, ma mirati. Rosa non perfetta, ma di gran lunga la migliore dell'era Commisso”.