La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli riparte dalla difesa a tre e da Sohm nel mezzo. Davanti una coppia inedita
Paolo Vanoli ha appena diramato la sua prima formazione ufficiale da tecnico della Fiorentina. Nessuna sorpresa di rilievo per il neo allenatore, che conferma la difesa a tre, ma esclude Edin Dzeko dall'inizio.
Le scelte di Vanoli
In porta De Gea, mentre la retroguardia è composta da Ranieri, Pablo Marì e Pongracic, la stessa dunque di Magonza. A centrocampo spazio a Sohm, in rete in Germania, Mandragora e Nicolussi Caviglia. Sulle fasce ci sono Dodo e Fortini. In attacco Gudmundsson, il grande ex di giornata, affiancherà Piccoli, vista l'assenza di Kean. A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre:
Le formazioni ufficiali
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. Giacomazzi.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. All. Vanoli.