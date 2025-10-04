E' un tunnel quasi senza fine quello in cui sembra entrato Pietro Comuzzo, deposto ormai da una ventina di giorni e bocciato a favore di Pablo Marì, l'esperto centrale voluto a Firenze da Palladino. E fa specie anche la metamorfosi che sta attanagliando Pioli, partito con intenzioni bellicose e offensive e via via ritiratosi sempre più dentro alla comfort zone palladiniana, fatta di 3-5-2 e appunto di Pablo Marì.

L'ex Monza è favorito anche per la partita di domani con la Roma, per comporre il consueto terzetto insieme a Ranieri e Pongracic. Niente da fare per Comuzzo che così come con il tecnico precedente, con l'affermazione della difesa a tre è stato messo da parte, nonostante Pioli fosse ripartito proprio da lui a inizio estate.