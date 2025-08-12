Quanto costa vedere un gol al Franchi? Fiorentina tra le più care in Serie A

Con l'imminente inizio della nuova stagione di Serie A (23 agosto), un'analisi approfondita stima il "costo per gol" allo stadio per la stagione 2025/2026. Lo studio, basato sui prezzi minimi di rinnovo degli abbonamenti e sui gol fatti e subiti in casa nella stagione 2024/2025, offre una prospettiva inedita sul valore economico dell'emozione del gol per i tifosi.

La Juventus in cima

L'analisi rivela significative differenze tra i club. Assistere a un gol può diventare un lusso per i tifosi di alcune grandi squadre. La Juventus si posiziona in cima alla lista dei "gol più cari", con un costo stimato di ben € 11,50 per ogni rete festeggiata. Seguono, con valori comunque elevati, il Milan (€ 6,52) e il Torino (€ 6,43). Club come Inter (€ 4,90), Roma (€ 4,90) e Parma (€ 4,91) si attestano su un valore intermedio, bilanciando investimento del tifoso e spettacolo.

Fiorentina con alto costo per gol

La Fiorentina si distingue in questa analisi per un alto costo per gol, con la cifra di € 5,80 che la vede piazzarsi al quinto posto tra le società più care da seguire. Giusto sottolineare, però, un solido rapporto tra l'investimento dei tifosi e lo spettacolo offerto: a fronte di una notevole produzione offensiva di ben 32 gol segnati in casa nella scorsa stagione, il club ha mantenuto stabile il costo dell'abbonamento minimo/rinnovo a € 290, premiando così la fedeltà e l'entusiasmo dei propri tifosi.

Ecco la ripartizione dettagliata del costo per gol per ciascun club:

Club Prezzo min./rinnovo abb. Gol fatti in casa 24/25 Gol subiti in casa 24/25 Costo per gol Juventus € 529 31 15 € 11,50 Milan € 300 30 16 € 6,52 Torino € 225 17 18 € 6,43 Lecce € 260 13 31 € 5,91 Fiorentina € 290 32 18 € 5,80 Bologna € 275 33 18 € 5,39 Genoa € 245 21 25 € 5,33 Napoli € 240 32 13 € 5,33 Pisa € 290 37 18 € 5,27 Cagliari € 270 24 28 € 5,19 Como € 280 28 26 € 5,19 Lazio € 295 33 26 € 5,00 Cremonese € 260 30 23 € 4,91 Parma € 260 25 28 € 4,91 Inter € 299 40 21 € 4,90 Roma € 255 37 15 € 4,90 Udinese € 230 22 27 € 4,69 Atalanta € 270 36 24 € 4,50 Hellas Verona € 140 15 36 € 2,75 Sassuolo € 150 43 17 € 2,50