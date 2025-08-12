Quanto costa vedere un gol al Franchi? Fiorentina tra le più care in Serie A
Con l'imminente inizio della nuova stagione di Serie A (23 agosto), un'analisi approfondita stima il "costo per gol" allo stadio per la stagione 2025/2026. Lo studio, basato sui prezzi minimi di rinnovo degli abbonamenti e sui gol fatti e subiti in casa nella stagione 2024/2025, offre una prospettiva inedita sul valore economico dell'emozione del gol per i tifosi.
La Juventus in cima
L'analisi rivela significative differenze tra i club. Assistere a un gol può diventare un lusso per i tifosi di alcune grandi squadre. La Juventus si posiziona in cima alla lista dei "gol più cari", con un costo stimato di ben € 11,50 per ogni rete festeggiata. Seguono, con valori comunque elevati, il Milan (€ 6,52) e il Torino (€ 6,43). Club come Inter (€ 4,90), Roma (€ 4,90) e Parma (€ 4,91) si attestano su un valore intermedio, bilanciando investimento del tifoso e spettacolo.
Fiorentina con alto costo per gol
La Fiorentina si distingue in questa analisi per un alto costo per gol, con la cifra di € 5,80 che la vede piazzarsi al quinto posto tra le società più care da seguire. Giusto sottolineare, però, un solido rapporto tra l'investimento dei tifosi e lo spettacolo offerto: a fronte di una notevole produzione offensiva di ben 32 gol segnati in casa nella scorsa stagione, il club ha mantenuto stabile il costo dell'abbonamento minimo/rinnovo a € 290, premiando così la fedeltà e l'entusiasmo dei propri tifosi.
Ecco la ripartizione dettagliata del costo per gol per ciascun club:
|Club
|Prezzo min./rinnovo abb.
|Gol fatti in casa 24/25
|Gol subiti in casa 24/25
|Costo per gol
|Juventus
|€ 529
|31
|15
|€ 11,50
|Milan
|€ 300
|30
|16
|€ 6,52
|Torino
|€ 225
|17
|18
|€ 6,43
|Lecce
|€ 260
|13
|31
|€ 5,91
|Fiorentina
|€ 290
|32
|18
|€ 5,80
|Bologna
|€ 275
|33
|18
|€ 5,39
|Genoa
|€ 245
|21
|25
|€ 5,33
|Napoli
|€ 240
|32
|13
|€ 5,33
|Pisa
|€ 290
|37
|18
|€ 5,27
|Cagliari
|€ 270
|24
|28
|€ 5,19
|Como
|€ 280
|28
|26
|€ 5,19
|Lazio
|€ 295
|33
|26
|€ 5,00
|Cremonese
|€ 260
|30
|23
|€ 4,91
|Parma
|€ 260
|25
|28
|€ 4,91
|Inter
|€ 299
|40
|21
|€ 4,90
|Roma
|€ 255
|37
|15
|€ 4,90
|Udinese
|€ 230
|22
|27
|€ 4,69
|Atalanta
|€ 270
|36
|24
|€ 4,50
|Hellas Verona
|€ 140
|15
|36
|€ 2,75
|Sassuolo
|€ 150
|43
|17
|€ 2,50
Potete trovare lo studio completo al seguente link: https://www.sitiscommesse.com/news/dati-e-statistiche/quanto-costa-vedere-un-gol-allo-stadio-stima-serie-a-2025-2026.html