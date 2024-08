La prima di Palladino fra errori, dubbi e qualche sprazzo di fantasia. Diciamo solo che il Parma è partito più forte, okay?

E' chiaro, c'è ancora da fare. Forse più da lavorare. La Fiorentina vista a Parma non ha fatto esaltare nessuno, e se non fosse stato per il coniglio dal cilindro di Biraghi, ora saremmo a parlare di una - meritata - sconfitta. Palladino ovviamente non è Italiano, nel senso letterale del termine. E' un altro allenatore, con altre idee e altre vocazioni. Preferisce stare a tre dietro, non portare necessariamente un regista in mezzo al campo e si gioca tanto di ripartenza e in velocità.

La difesa non ha difeso e il centrocampo non ha 'campato

Poi ci sono stati gli errori individuali. Pongracic ha subito fatto rimpiangere Milenkovic, Quarta deve ancora capire che adesso è lui il nuovo leader della difesa, per non parlare degli almeno tre grossolani errori in fase di impostazione di Amrabat. Dodo si è lasciato andare a qualche elastico di troppo, ma non è sicuramente lui il problema del pari modesto del Tardini. Che poi, a qualcuno può anche andare bene un punto in questa trasferta, però allora chiariamo subito l'obiettivo. Conference? O un passettino in più?

“Difendere beniNO, attaccare e basta?”

Il potenziale offensivo Palladino ce lo ha tutto. Kean non è un goleador, ma la porta la può trovare spesso; Colpani a Parma ha fallito un “bove”, ma se si trovava in quella zolla di terreno in quel momento, significa che sa cosa deve fare; Gudmundsson - sperando non ci vogliano settimane per averlo in condizione - dovrebbe essere il tassello da novanta dell'attacco. Dunque, tutto fa pensare che anche quest'anno la difesa verrà sacrificata, anche nell'idea tattica del nuovo mister. Però, attenzione a non tirare troppo la corda, Terracciano a Parma ha fatto almeno due interventi non da Terracciano. Per non parlare dei piedi stonati di Cyprien…

Aspettando la NUOVA Viola