L'improvvisa dimensione da uomo mercato. E ora c'è anche la destinazione turca a disposizione

Amir Richardson
Ai margini della Fiorentina ma, evidentemente, tenuto in considerazione dagli operatori di mercato. E' questa la strana realtà che sta vivendo Amir Richardson, che ha chiesto al club e lo ha fatto sapere anche pubblicamente, di essere ceduto.

Francia e Turchia

E' così che nel giro di poco tempo, il centrocampista si è rirtrovato ad essere nel mirino di squadre della Ligue 1 (in particolare il Nizza) e ora anche della Turchia. Ci riferiamo nello specifico al Besiktas che ha bisogno di colmare alcune mancanze nel proprio reparto mediano. 

Offerta allettante

Richardson vorrebbe continuare a giocare in uno dei cinque campionati top europei, per questo motivo, se veramente il Besiktas ha l'intenzione di metterlo sotto contratto, dovrà fare un'offerta davvero allettante al giocatore. 

