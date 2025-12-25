L'improvvisa dimensione da uomo mercato. E ora c'è anche la destinazione turca a disposizione

Ai margini della Fiorentina ma, evidentemente, tenuto in considerazione dagli operatori di mercato. E' questa la strana realtà che sta vivendo Amir Richardson, che ha chiesto al club e lo ha fatto sapere anche pubblicamente, di essere ceduto.

Francia e Turchia

E' così che nel giro di poco tempo, il centrocampista si è rirtrovato ad essere nel mirino di squadre della Ligue 1 (in particolare il Nizza) e ora anche della Turchia. Ci riferiamo nello specifico al Besiktas che ha bisogno di colmare alcune mancanze nel proprio reparto mediano.

Offerta allettante

Richardson vorrebbe continuare a giocare in uno dei cinque campionati top europei, per questo motivo, se veramente il Besiktas ha l'intenzione di metterlo sotto contratto, dovrà fare un'offerta davvero allettante al giocatore.