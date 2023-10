Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a Sky Sport prima della gara di Conference League per commentare lo stato di forma della squadra viola: "Come squadra abbiamo molti margini di miglioramento. Poche settimane fa sono arrivati tanti elementi nuovi e l'obiettivo è portare tutti allo stesso livello all'interno del gruppo, sicuramente gli ultimi risultati positivi e le vittorie ci aiutano in questo e nel lavoro quotidiano. Ci sono tanti giovani in squadra, la cosa stimolante è che possono esplodere da un momento all'altro e darci tanto".

E su Gonzalez come faro della squadra afferma: “Quando gli chiedi come sta ti dice sempre che sta benissimo. In questo momento è opportuno schierarlo sempre o quasi. Quest'anno è cresciuto esponenzialmente, la scorsa stagione lo abbiamo avuto a metà servizio. Lui è arrivato in ritiro ed ha lavorato benissimo, ha una prospettiva interessante ed è migliorato molto anche in concretezza. Può diventare un giocatore importantissimo”.