Dal sushi all'asado, fino alla... bistecca! Pioli porta tutti (ma proprio tutti) a cena

In questi anni di tavolate la Fiorentina ne ha fatte. Tra cene per caricare l'ambiente e altre per ritrovare la serenità. Ci ha provato anche Stefano Pioli mercoledì sera, con il gruppone viola che si è ritrovato in un noto ristorante fiorentino per sedersi a tavola davanti a bistecca e vino rosso.

Tutti a tavola

L'allenatore viola ha chiamato tutti, dai giocatori ai magazzinieri. Una scelta per unire ancora di più un gruppo che, nonostante le difficoltà, non ha mai vissuto momenti di pesatezza all'interno dello spogliatoio.

Serenità in campo cercasi

La partenza in campo però è brutta, paragonabile alla peggiore dell'era Commisso nel 2019. Ora serve ritrovare serenità anche sul terreno di gioco già da domenica, quando la Fiorentina affronterà il Pisa. Dal patto del sushi a quello dell'asado. Questa volta sono stati più vicini alle nostre tradizioni. Lo scrive La Nazione.