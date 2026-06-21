Beltran ancora non ha dato il suo sì al ritorno River Plate. Tutti i dubbi del Vikingo, che ha una volontà chiara in testa

Arrivano sviluppi per quanto riguarda la cessione di Lucas Beltran al River Plate: secondo quanto riporta il giornalista argentino Luciano Garcia, infatti, il giocatore non sarebbe convinto dalla destinazione argentina, preferendo continuare la sua carriera ancora in Europa.

Tentennamenti (non nuovi)

Beltran non è nuovo a simili tentennamenti: la scorsa estate, infatti, le offerte del Flamengo, assai vantaggiose per la società viola, che sarebbe praticamente rientrata dal maxi investimento di 24 milioni fatto per acquistarlo, vennero prontamente rifiutate dal Vikingo, che si accasò in prestito al Valencia, dove, anche a causa di un infortunio, non ha mai convinto.

Che si fa?

Nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità più concrete sul possibile affare tra Fiorentina e River Plate, verso la concretizzazione o verso il rifiuto. Da parte sua Beltran vorrebbe ancora rimane a giocare nel Vecchio Continente.