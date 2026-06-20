Beltran-River Plate: ci siamo, Ceccarini: "Accordo per la cessione a titolo definitivo". E la Fiorentina si libererebbe del primo peso

Potrebbe arrivare a brevissimo la prima operazione ufficiale della sessione estiva del mercato viola, a firma Fabio Paratici. La storia tra la Fiorentina e Lucas Beltran è ormai al capolinea, a maggior ragione dopo il prestito poco produttivo al Valencia. Tra i due club siamo agli accordi per il ritorno a titolo definitivo del Vikingo, come confermato da Niccolò Ceccarini:

Un bel risparmio per il monte ingaggi

Il River ci aveva già provato l'estate scorsa ma i termini economici in ballo non soddisfacevano la Fiorentina. Di fatto alla chiusura dell'operazione manca solo il via libera dello stesso Beltran. Per il club viola sarebbe una prima liberazione da un calciatore anche oneroso.