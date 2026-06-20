Il ritorno che stavolta può concretizzarsi, Moretto: "Il River Plate rivuole Beltran dalla Fiorentina"
Tre gli anni trascorsi in Europa da Lucas Beltran finora e tre potrebbero rimanere perché questa sembra davvero l'estate buona per il ritorno dell'argentino in patria. Lo conferma l'esperto di mercato Matteo Moretto sui propri profili: “Il River Plate vuole Lucas Beltran dalla Fiorentina”.
E' almeno la seconda estate che per Beltran si parla di ritorno in Argentina ma stavolta il club viola potrebbe essere più morbido, forte anche di un ulteriore anno di ammortamento del suo cartellino, pagato quasi 18 milioni nel 2023. Per Beltran 1 gol in 27 partite in Liga, durante il prestito al Valencia.
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