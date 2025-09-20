I due giovani più considerati da Pioli nel pre campionato sono stati sicuramente Kouadio e Kospo e saranno proprio loro a comporre la coppia difensiva nel match della Fiorentina Primavera, in campo tra meno di un'ora contro il Lecce. Esordio a centrocampo per Bonanno mentre Jallow, dopo il gol alla Roma, parte dal primo minuto:

Leonardelli; Trapani, Koaudio, Kospo, Balbo; Bonanno, Montenegro; Mazzeo, Braschi, Angiolini; Jallow.