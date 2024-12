De La Fuente: "Il nostro 2024 è stato positivo, per il ritorno in Champions League e non solo. Abbiamo ambizione e vogliamo chiuderlo al meglio"

Se la Fiorentina maschile scenderà in campo domenica contro il Cagliari, quella femminile sarà impegnata domani con la Sampdoria: “Pressione e motivazione - ha detto il tecnico viola De La Fuente - vanno di pari passo, perché vogliamo essere protagonisti. Non sarà una gara facile, conteranno gli episodi come contro il Milan”.

“2024 positivo, ma vogliamo chiuderlo bene"

Poi ha aggiunto: “Quest'anno finora è stato positivo, siamo tornati in Champions League e abbiamo passato il primo turno, siamo stati per tutto l'anno solare la terza forza del campionato e abbiamo giocato la finale di Coppa Italia. Ora dobbiamo chiudere bene il 2024 contro Sampdoria e Juventus”.