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Manna: "Vi spiego come è andata tra Mastantuono e il Napoli. Fagioli è un giocatore di qualità dal quale deve ripartire l'Italia"

David Fabbri /
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il ds del Napoli Giovanni Manna ha svelato alcuni retroscena sul fantasista viola Franco Mastantuono di mercato a DAZN prima della gara contro la Fiorentina

Su Mastantuono

Manna ha spiegato quando il Napoli ha seguito Mastantuono: “Abbiamo seguito Franco ai tempi del River, poi nella mia prima stagione dovevamo consolidare ma il giocatore è forte. Piaceva e piace a tutti quanti. Quest'anno abbiamo parlato con gli agenti ma il Real Madrid lo dava solo alle condizioni della Fiorentina e per il Napoli non era la formula giusta”.

Su Fagioli

E su Fagioli, che conosce da quando era dirigente alla Juventus, si è espresso così: "Fagioli è uno dei giocatori di qualità da cui deve ripartire l'Italia perché vede cose che gli altri non vedono. Ci sono legato per il periodo alla Juventus e mi auguro sempre che faccia bene".

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