Scaloni: "Mastantuono? Apriamo la nostra porta ai giovani che stanno bussando. Offriamo l'opportunità a chi se lo merita"

Lionel Scaloni apre le porte della Nazionale argentina alla nuova generazione e le sue parole riguardano anche Franco Mastantuono, protagonista con la Fiorentina in questo avvio di stagione.

“Diamo fiducia ai giovani”

Il commissario tecnico ha spiegato: “Mastantuono? È molto importante che i ragazzi nuovi possano inserirsi nella nostra idea di gioco. Si apre un periodo nel quale potremo dare fiducia a questi giovani che stanno bussando alla porta. Resteranno o ne arriveranno altri purché rendano nei rispettivi club”.

“Offriamo una grande opportunità”

Un messaggio significativo per il talento viola, deciso a conquistare spazio con l’Albiceleste attraverso le prestazioni offerte a Firenze. Scaloni ha ribadito che “l’intenzione dell’Argentina è offrire opportunità ai giovani che lo meritano”.

Per Mastantuono il rendimento con la Fiorentina sarà determinante: continuità, crescita e incisività potrebbero consentirgli di entrare nei programmi della selezione campione del mondo.