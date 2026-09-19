Che paura De Bruyne ma il futuro è più viola che azzurro. Mastantuono e gli altri: il progetto Fiorentina è solo all'inizio

Di fronte domani ci saranno due club, due rose, in momenti completamente diversi della loro storia e con prospettive agli antipodi: il Napoli, club ben più esperto e scafato, con i suoi quasi 28 anni di età media e la Fiorentina che supera a stento i 25 ma il gap si allarga se consideriamo gli undici di partenza. Fino ai 29 gli azzurri, poco oltre i 24 i viola.

Non c'è solo Mastantuono

La Gazzetta dello Sport parla di progetto ma soprattutto di futuro viola, perché in estate è stata fatta una rifondazione basata su tanti giovani, alcuni ancora acerbi come Valdepenas o lo stesso Oulai. Altri ben più pronti, da Mastantuono a Njie, già determinanti nelle ultime due gare con Venezia e Pisa. Sull'altro fronte lo spauracchio numero uno si chiama Kevin De Bruyne, uno che a palmares arriva davanti a tutti ma che ha sicuramente ben più presente che futuro da giocarsi.