La Juventus piomba su un centrocampista accostato anche alla Fiorentina. Trattativa lontana dalla chiusura, ma la volontà del giocatore...

La Fiorentina ha messo a segno il colpo Simon Sohm, ma potrebbe rimanere attiva sul mercato dei centrocampisti, soprattutto se la trattativa per il rinnovo di Rolando Mandragora non dovesse andare a buon fine.

Nelle ultime settimane è stato accostato alla Fiorentina il centrocampista danese Matt O'Riley. Il giocatore del Brighton però ha un prezzo esageratamente alto per le casse della Fiorentina, nonostante ciò il suo futuro potrebbe essere lo stesso in Italia. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio canale You Tube la Juventus sarebbe piombata sul calciatore. Ancora nessuna offerta è stata presentata dai bianconeri, ma i contatti fra le società sono ben avviate e la volontà del giocatore è quella di chiudere firmare per il club di Torino.