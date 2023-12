Sandrelli: "Rischiata la figuraccia contro il Parma ma la squadra dimostra temperamento. La Roma fa paura in attacco"

Il giornalista e noto tifoso della Fiorentina Massimo Sandrelli ha commentato alcuni dei principali temi in casa viola, alla vigilia della delicata trasferta di domani contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Sinceramente non riesco a darmi spiegazioni per l’atteggiamento della Fiorentina contro il Parma in Coppa Italia. Questa Fiorentina è una squadra che se si trova davanti qualcuno di organizzato e rapido nelle ripartenze, ha delle grosse difficoltà. Fa molta fatica a concretizzare la pressione offensiva che svolge e talvolta la difesa rimane troppo aperta favorendo le incursioni avversarie. La cosa positiva è che questa è una squadra che ha veramente temperamento, merito di uno spogliatoio molto forte e soprattutto unito. Anche se l’avversario non era gran che, si tratta comunque di un’impresa: partire dallo 0-2 e vincere la partita, anche se ai rigori, vuol dire esserci sempre con la testa. Sul piano del gioco chiaramente ci sono delle lacune, ma ormai ci siamo anche stufati di sottolinearlo. Se si trova davanti una squadra organizzata arrivano i problemi, senno pressione e possesso palla di questa squadra riescono ad avere la meglio sugli avversari. Questo ormai è il leitmotiv di questa stagione”.

Ha poi continuato parlando del divario tra Fiorentina e Roma: “Ci sono varie differenze. La prima riguarda l’assortimento delle rose: sono convinto che la Roma, sopratutto in fase offensiva, sia messa meglio della Fiorentina. Senza dubbio sono piu ricchi da questo punto di vista. Centrocampo e difesa più o meno possono equivalersi. In panchina poi le cose cambiano, anche per le differenze tra i due tecnici: Italiano è un ortodosso da questo punto di vista, Mourinho è uno che invece si adatta ai suoi giocatori”.