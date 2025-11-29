Turn over calcolato per Sohm e lo svizzero con Vanoli è molto più centrale

Non tanto come ruolo ma a livello di gerarchie, la centralità di Simon Sohm è cresciuta con l'arrivo di Vanoli al posto di Pioli: e dire che l'è tecnico aveva dato il suo benestare all'acquisto dello svizzero. Poco o nulla ha funzionato delle idee viola tra dirigenza e panchina, compreso l'utilizzo dell'ex Parma, reinventato anche da mediano davanti alla difesa.

Giovedì con l'Aek, Vanoli l'ha tenuto fuori per rilanciarlo domani a Bergamo dove sarà una delle due mezzali: a Genova aveva costruito l'assist per il gol di Piccoli, a Mainz aveva segnato. In questa fase di crisi profondissima, basta davvero pochissimo per ergersi sugli altri e Sohm è chiamato a farlo, dando seguito ai due match su citati.