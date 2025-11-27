La Nazione: Calcoli, rotazione e futuro, Vanoli e la filosofia dei piccoli passi
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2
Ampio spazio riservato a: “Conference: notte verità Riparte la corsa in Europa Calcoli, turnover e futuro Battere l'Aek vale doppio”. Sottotitolo: “Vanoli, la filosofia dei piccoli passi e il debutto in una competizione internazionale”.
Pagina 3
Qui leggiamo: “Il prepartita dell'allenatore Vanoli, la gara, i messaggi ”Un'occasione di crescita Dagli esperti voglio di più". Sottotitolo: “Il tecnico: Gud si fara valere, ora gli anziani ci tirino fuori da questa situazione”. Di spalla le parole del tecnico dei greci: “Rispetto e conosco bene Paolo Il percorso viola parla da solo”..
