A Sky il commento da parte di Edin Dzeko, autore anche del gol della vittoria nel 3-2 viola al Polissya:

"Il mister ci aveva detto che non era ancora finita e che dovevamo rimanere sulla partita con la testa, sono stati bravi loro a riaprirla. Poi per fortuna l'abbiamo rimessa a posto.

Il mio ruolo? Ho fatto una carriera da prima punta, poi negli ultimi anni, invecchiando un po’ magari mi piace di più venire incontro. E’ anche un plus per la squadra perché quando siamo in difficoltà dico ai ragazzi di buttarla su di me, che se la perdo io davanti non succede niente. Questa partita mi sarà utile per stare meglio fisicamente, ho un po’ di problemi con la schiena e speriamo siano finiti.

Il gol è la medicina più bella, ancora di più per noi attaccanti. Quando vinci una partita così tosta all’ultimo secondo, aiuta la squadra. Vincere aiuta sempre a vincere.

Obiettivi? Ne ho fatte un po’ di partite in Europa, cerco di aiutare i ragazzi in ogni modo possibile, giocando e anche non giocando. E’ sempre una coppa europea, la Fiorentina ha vissuto due finali e ci teniamo molto a provare a vincerla. Ma anche in Serie A ci saranno tante partite in cui ruotare, oltre alla Coppa Italia quando inizierà. Abbiamo la squadra per andare più avanti possibile anche in Europa".