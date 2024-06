Nuova replica della Fiorentina a Palazzo Vecchio: Club obbligato a firmare convenzione. L'idea della società sul Franchi non cambia...

Botta, risposta…e altra replica. La querelle tra la Fiorentina e il Comune di Firenze relativa ai lavori allo stadio Franchi va avanti.

La società viola aveva annunciato ieri pomeriggio di voler inviare comunicazione ufficiale a Palazzo Vecchio per chiedere di non far partire i lavori di rifacimento dell'impianto senza copertura finanziaria totale degli stessi.

La replica di Palazzo Vecchio

Fatto questo che aveva portato il Comune a rispondere, diffondendo anche la mail scritta dal dg Ferrari e specificando che in aprile il club aveva firmato una convenzione che prevedeva l'avvio dei lavori e la cantierizzazione.

Nuova precisazione del club

Adesso, tramite il Corriere dello Sport-Stadio, si apprende che la Fiorentina che ha precisato di essere stata “obbligata” a firmare la convenzione dovendo indicare alla Lega lo stadio che avrebbe accolto la squadra viola nella stagione 2024-25 e, anzi, avrebbe allungato la convenzione stessa a due anni per avere maggiori certezze.