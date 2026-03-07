Moreno gioca una buona partita ma il Levante viene beffato nel finale. Sfuma una vittoria chiave per la salvezza

Il Levante del difensore della Fiorentina Matias Moreno si trova in una posizione di classifica delicatissima in Liga, penultimo a quota 22 punti e a -4 dalla salvezza diretta.

Un pareggio amaro

La squadra del centrale argentino di proprietà viola oggi ha pareggiato 1-1 in casa contro il Girona, vedendo sfumare al 94' una vittoria che ormai sembrava cosa fatta, nonostante l'inferiorità numerica dal 59esimo minuto a causa del rosso diretto rimediato da Olasagasti.

Ancora titolare il difensore viola

Moreno, ancora titolare, ha giocato una buona gara in difesa, vincendo i propri duelli e partecipando bene alla manovra della squadra valenciana, ma non è bastata per portare la squadra ad un successo cruciale in chiave salvezza. Al gol di Espi ha infatti risposto il tiro di Roca con la decisiva deviazione di Toljan al 94esimo.