Ottime notizie per il Cagliari in vista della trasferta contro la Fiorentina: Pisacane accoglie due nuovi arrivati
Arrivano ottime notizie per l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane in vista della trasferta di sabato contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. E’ notizia di quest’oggi infatti del primo allenamento dei due nuovi acquisti arrivati in questa sessione di calciomercato invernale. A darne notizia ne è stato il club rossoblù direttamente con un comunicato sui propri canali social:
"Nuova tappa di avvicinamento alla gara contro la Fiorentina (i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Franchi), la squadra è scesa in campo questa mattina al CRAI Sport Center agli ordini di mister Pisacane e del suo staff: prima parte dedicata all'attivazione tecnica, poi sessione tattica svolta in funzione della gara. A chiudere una partita giocata in spazi ridotti.
La nota del club si conclude con: “Primo allenamento con il gruppo per i neo rossoblù Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana. Domani, venerdì 23, la seduta di rifinitura al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match".
Per quanto riguarda il centrocampista ghanese si tratta di un vero e proprio ritorno in Sardegna, dopo il passaggio a titolo definitivo all’Atalanta e il prestito degli ultimi 6 mesi a Bologna. Si tratta di un ritorno anche per il difensore italiano, in arrivo dal Como ma con un passato a Cagliari tra il 2022 ed il 2024.