Anche a Lecce la famosa "copertura" dello stadio diventa un tema centrale: "E' il nostro sogno, ci stiamo lavorando"

“La copertura del Via Del Mare, è il nostro sogno, una battaglia di civiltà per i nostri tifosi. Diciamo che è in cottura". Una copertura è per sempre. Dopo la tanto chiacchierata copertura dell'Artemio Franchi, anche a Lecce vogliono lo stadio coperto. Queste le parole del presidente dei giallorossi Sticchi Damiani sul tema:

“Un secondo decreto ministeriale con un secondo stanziamento di budget, un’altra significativa somma, di circa 100 milioni. Soldi che ci permetteranno di realizzare il sogno della copertura. Questo è un tema molto particolare per noi. È un tema che ci porta come società e come presidente a lavorare su quest’aspetto primario. Per i tanti tifosi over 60, le famiglie, i bambini, per la nostra gente che ha diritto dopo tanti anni di pioggia e sole ad un comfort. Oggi è il momento giusto”.