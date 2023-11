Raduno Under 19: a Coverciano ben quattro giovani della Fiorentina. E due stanno con Italiano

A Coverciano da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre uno stage in preparazione della prima fase di qualificazione dell'Europeo, che vedrà l’Italia Under 19 affrontare i pari categoria di Liechtenstein, Svezia e Svizzera. Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi, che si raduneranno lunedì 6 e, dopo aver svolto due sedute di allenamento in due giorni, concluderanno lo stage mercoledì 8 novembre.

I giovani Viola

Fra questi, ben quattro sono calciatori della Fiorentina, fra cui anche due che gravitano attorno alla Prima Squadra. Stiamo parlando del portiere Tommaso Martinelli, dei difensori Pietro Comuzzo e Lorenzo Romani e infine di Jonas Harder, centrocampista classe 2005 facente parte della Primavera di Daniele Galloppa.